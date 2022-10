Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - O chefe do Xbox Phil Spencer tem o hábito de provocar o hardware do futuro, colocando-o à vista de todos - muitas vezes em um endereço de vídeo ou foto. E, parece que ele o fez novamente, desta vez com o muito discutido dispositivo de streaming Xbox ou "puck", como alguns o chamam.

Não é segredo que o Xbox tem trabalhado em um dispositivo para entregar o Xbox Cloud Gaming para TVs sem a necessidade de um console Xbox ou conjunto Samsung (que tem seu próprio Hub de Jogos). Entretanto, não tínhamos visto nenhuma evidência do hardware em si... até agora.

O Vault Boy deixou o abrigo e parou no meu escritório para comemorar o #Fallout25 Anniversary. Parabéns às equipes @Fallout @Bethesda por este marco importante para uma franquia icônica. pic.twitter.com/hGoN1sAQRK- Phil Spencer (@XboxP3) 10 de outubro de 2022

Spencer afixou uma foto tirando em seu escritório de suas famosas prateleiras de jogos, com uma nova figura do Vault Boy na frente e no centro. Mais interessante é um dispositivo branco, obling na prateleira superior que se parece um pouco com um mini Xbox Series S.

Tom Warren, da Verge, que também é um especialista em Xbox e Microsoft, acredita que seja a streamer que o chefe do Xbox mencionou em maio deste ano - que também foi conhecida pelo nome de código Keystone.

A parte excitante disto é que sua estréia em público sugere que um lançamento não pode estar muito distante. Spencer raramente coloca algo em suas prateleiras que não seja iminente.

Sem dúvida, ele se conectará a uma TV via HDMI e terá capacidade de transmissão com e sem fio. Suspeitamos que virá com um Controlador sem fio Xbox, mas todos os jogos serão servidos via Xbox Cloud Gaming e uma assinatura Game Pass.

Pode até suportar serviços de mídia adicionais, como Netflix, Disney+ e Amazon Prime Video, pois parece ser sua principal fonte de conteúdo streamed.

No entanto, ainda não se sabe se será habilitado para HDR 4K, com o Samsung Gaming Hub limitado a jogos de 1080p e 60fps. Mas, considerando este tweet atrevido, talvez não nos reste muito tempo para descobrir.

Escrito por Rik Henderson.