(Pocket-lint) - O novo controlador profissional de nível médio do Xbox, o Elite Series 2 Core, foi lançado há algumas semanas.

Isto significa que se você quiser um controlador profissional que possa ser atualizado com o tempo, mas com um preço de entrada mais baixo, você pode encomendá-lo agora mesmo a uma gama de varejistas.

O lançamento está trazendo consigo uma nova funcionalidade divertida, também, que também funcionará com controladores Elite Série 2 com gordura total. Agora você pode personalizar a cor da iluminação no botão central do Xbox em sua Série 2, mudando-a de seu visual branco padrão.

Este é um toque agradável que provavelmente poderia ter sido adicionado à Série 2 existente há muito tempo, mas será bem-vindo para qualquer um que esteja interessado em personalizar seu controlador.

O Xbox está usando o lançamento como uma oportunidade para adicionar algumas novas funcionalidades ao seu software Xbox mais amplamente em uma atualização de software, e você pode encontrar os detalhes completos sobre o que está mudando no post oficial do blog aqui mesmo.

Inclui novas opções de supressão de ruído para bate-papo de festa, ideal para qualquer pessoa que brinca em um ambiente um pouco mais ocupado e não quer distrair seus amigos. Há também uma nova maneira de reorganizar sua biblioteca de jogos, e uma mudança no aplicativo Xbox para facilitar ainda mais o início de novas festas.

Escrito por Max Freeman-Mills. Edição por Rik Henderson.