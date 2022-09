Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - A Microsoft terá que suportar investigações prolongadas no Reino Unido e na Europa antes que sua fusão com a Activision Blizzard possa ocorrer.

A Autoridade de Concorrência e Mercados (CMA) do Reino Unido disse que sua investigação pode se expandir para uma segunda fase devido a numerosas preocupações antitruste.

A CMA está preocupada com o impacto que o acordo proposto terá sobre a capacidade da PlayStation de competir, com o Xbox ganhando a propriedade da série Call of Duty.

Até agora, a Microsoft não foi capaz de responder a essas preocupações, e por isso o Financial Times informa que a CMA provavelmente expandirá oficialmente sua investigação esta semana.

O relatório também sugere que veremos uma longa investigação da UE assim que a Microsoft apresentar oficialmente seu caso em Bruxelas.

Ainda no mês passado, o CEO do Xbox, Phil Spencer, disse que se sentia "bem com o progresso que temos feito" e que "as discussões que temos tido parecem positivas".

Enquanto as investigações se arrastam, não podemos deixar de nos perguntar se ele sente o mesmo hoje.

Os planos das empresas para a franquia Call of Duty são de grande preocupação para os reguladores, Spencer disse que o Xbox está empenhado em disponibilizar os jogos por "vários anos mais" após a expiração do acordo da Sony Activision.

Entretanto, o CEO da Sony Interactive Entertainment, Jim Ryan diz que a atual proposta da Microsoft para continuar o suporte da PlayStation é "inadequada em muitos níveis".

Escrito por Luke Baker.