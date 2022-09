Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - O recém-lançado controle Elite Series 2 Core do Xbox significa que as coisas agora são um pouco mais complicadas se você deseja adquirir um controle profissional oficial para o seu Xbox.

Você pode estar ficando um pouco confuso com o que há de diferente no controlador Core em relação à Série 2 completa, então temos todas as comparações necessárias aqui.

O controlador Core é uma boa maneira de o Xbox reduzir o preço de entrada em um controlador, pois custa apenas US $ 129,99 / £ 114,99 em comparação com o preço de US $ 179,99 / £ 159,99 do Elite Series 2 completo .

Isso significa que você pode entrar em algumas de suas personalizações sem ter que desembolsar todo o esforço.

Se mais tarde você quiser adicionar os recursos oferecidos pela Elite Series 2 completa, poderá fazê-lo comprando um pacote de componentes completo de US $ 59,99 / £ 54,99 .

A grande diferença entre a aparência dos dois controladores se resume à cor (por padrão). O Core tem uma grande seção branca, enquanto o Elite Series 2 padrão é todo preto.

Isso é complicado pelo fato de que o Elite Series 2 em breve será personalizável usando o Xbox Design Labs, permitindo que você escolha entre uma variedade de cores, facilitando a obtenção de um controlador que se adapte ao seu estilo.

No entanto, isso não estará disponível no Core - o controlador mais barato está disponível apenas em branco no lançamento.

É aqui que as coisas começam a ficar um pouco mais diferentes - a maneira como o Xbox reduziu o preço de seu controlador Core é não incluir alguns dos extras que vêm com um Elite Series 2, e isso inclui os botões extras de paddle no parte de trás do controlador.

Isso significa que você não tem as opções de controle adicionais que normalmente são tão importantes para os controladores de nível profissional, tornando-se um compromisso um pouco interessante para nossa mente.

Eles podem ser adicionados posteriormente, usando esse Component Pack, mas é importante entender que apenas o Series 2 completo chegará com botões extras que você pode realmente usar.

No entanto, existem alguns recursos importantes que o Core e o Elite Series 2 completo possuem, o que emocionará alguns jogadores. Por um lado, você pode ajustar a tensão em ambos os polegares usando uma ferramenta incluída, tornando cada um mais apertado ou mais solto, dependendo do seu conforto.

Isso é ótimo para mira de precisão ou direção mais solta e pode fazer uma grande diferença enquanto você joga.

Também estão incluídos em ambos os controladores interruptores de parada de gatilho - uma pequena alternância entre três níveis para cada gatilho que permite escolher o quanto você deve pressioná-lo para realmente pressionar o botão.

Novamente, isso é enorme para muitos gêneros e, em particular, em atiradores, onde qualquer economia em quanto tempo leva para começar a atirar pode lhe render um tiroteio.

Ambos os controladores também possuem alças de borracha envolventes para longas sessões de jogo mais confortáveis e duração de bateria de 40 horas que você pode carregar com um cabo USB-C trançado incluído.

Finalmente, ambos permitem que você troque entre perfis de botões personalizados em tempo real e remapear esses perfis com muita facilidade usando um aplicativo no seu Xbox, para criar mapas de botões completamente personalizados e revisados como desejar.

A maior diferença entre as duas opções de controle que o Xbox está oferecendo está no que vem na caixa com cada uma.

Se você optar pelo mais novo Elite Series 2 Core, obterá o próprio controlador, uma ferramenta para alterar a tensão do polegar e um cabo de carregamento trançado. É isso, daí o nome Core.

Se, em vez disso, você optar pelo Elite Series 2 cheio de gordura, receberá adicionalmente um dock de carregamento, quatro botões de remo para adicionar ao controlador, opções adicionais de thumbstick para trocar e um d-pad de quatro direções no caso você prefere esse estilo. Finalmente, ele também vem com um estojo de transporte rígido para manter tudo isso seguro.

Essa lista de extras é exatamente o que está incluído no Complete Component Pack, portanto, se você obtiver o Core, poderá adicioná-los ao seu controlador mais tarde.

