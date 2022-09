Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - Um vazamento revelou recentemente que a Microsoft está testando um plano familiar para seu serviço de assinatura Xbox Game Pass Ultimate, com seletos Xbox Insiders capazes de pagar uma taxa mensal para até cinco perfis Xbox para acessar o Game Pass. O novo nível em perspectiva permitiu que mais do que apenas membros da família compartilhassem a assinatura. O Xbox alegadamente o chamou de"Xbox Game Pass Amigos e Família". Agora, ele se tornou oficial com o novo esquema.

O Xbox lançou um novo plano Xbox Game Pass Amigos e Familiares na Irlanda e Colômbia. A Microsoft ompany disse que seu novo nível de assinatura permitirá que membros do Xbox Game Pass compartilhem com até quatro outros amigos ou familiares.

-

Tenha em mente que a Microsoft oferece atualmente o Xbox Game Pass ou PC Game Pass por US$ 9,99 por mês nos EUA. Esses não oferecem recursos multiplayer online, mas você pode atualizar para Xbox Game Pass Ultimate por US$ 14,99 para desbloquear Game Pass para console, PC, acesso EA Play, e Xbox Live Gold online multiplayer. O Xbox Game Pass Friends and Family incluirá os benefícios do Xbox Game Pass Ultimate para quatro outros amigos ou membros da família. São cinco no total.

Melhores jogos PS5 2022: Incríveis títulos para pegar PlayStation 5 Por Max Freeman-Mills · 28 Julho 2022 O PS5 está finalmente aqui - estes são os jogos que você simplesmente precisa pegar para ele.

Custa 49.900 COP na Colômbia e 21,99 euros por mês na Irlanda (em vez dos 12,99 euros regulares por mês para o Xbox Game Pass Ultimate). Isso significa que você pode esperar pagar menos de 5 euros por mês por pessoa para compartilhar todos os benefícios do Xbox Game Pass Ultimate que você esperaria. Também não está limitado aos membros da família. A única restrição é que as pessoas devem ser adicionadas ao plano Amigos e Família, e elas precisam estar no mesmo país.

Futuros países e regiões poderão ser acrescentados nos próximos meses, de acordo com as Perguntas Frequentes da Microsoft. A empresa ainda não anunciou preços para os EUA, Reino Unido ou Europa, mas provavelmente custará cerca de 25 dólares por mês nos EUA.

Escrito por Maggie Tillman.