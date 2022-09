Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - Desde seu louvável lançamento, tem sido uma estrada antiga e rochosa para o Halo Infinite, que tem sofrido com atualizações pós-lançamento extremamente lentas e falta de conteúdo novo e significativo para os jogadores afundarem seus dentes.

Em uma atualização há muito esperada para a comunidade, seu desenvolvedor 343 Industries deu um cronograma atualizado para os próximos meses, incluindo boas e más notícias.

-

No lado positivo, o modo Forge finalmente tem uma data de lançamento e deve chegar na forma beta com uma atualização de inverno em 8 de novembro de 2022. Isto pode ser transformador se for bem sucedido, permitindo que os jogadores construam seus próprios modos e mapas.

Haverá também um novo (mais curto) passe de batalha nesse ponto livre para todos os jogadores, juntamente com o lançamento completo da co-op online e um recurso de replay da missão para a campanha do jogo.

Isso nos leva à grande má notícia, que é que o jogo não terá mais uma cooperativa de sofás com tela dividida. 343 está reordenando outras iniciativas e simplesmente não está trabalhando no recurso, que é uma parte clássica dos jogos Halo que já passaram.

Aqui está um olhar sobre nosso roteiro atualizado para a próxima atualização de inverno e a terceira temporada: https://t.co/9UdmPicUl0 pic.twitter.com/V8X6i1DlmT- Halo (@Halo) 1 de setembro de 2022

Também não teremos uma terceira temporada adequada por muito tempo, com o lançamento da terceira temporada em 8 de março de 2023, após ter sido atingida com um grande atraso próprio. Essa temporada trará um par de novos mapas para a mesa, ao que parece, embora se isso for suficiente para uma comunidade multijogador que sente que foi trocada por pouco tempo, isso irá acontecer com o tempo.

Você pode ver o novo roteiro acima, incluindo datas para a atualização e para a terceira temporada, embora estas estimativas tenham escorregado no passado, portanto, podem estar sujeitas a mudanças. Isto sugere que as estações futuras serão um pouco mais curtas do que o padrão atual de seis meses, outra mudança bem-vinda.

Escrito por Max Freeman-Mills.