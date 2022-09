Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - As maquinações legais em torno da aquisição planejada da Activision pelo Xbox continuam em ritmo acelerado, com a última atualização vindo diretamente do chefe do Xbox, Phil Spencer, sob a forma de uma nova carta aberta.

Embora grande parte do conteúdo não esteja abrindo novos caminhos, ele afirma mais uma vez que o Xbox planeja trazer as franquias mais famosas da Activision para seu ecossistema Game Pass.

Isso inclui Call of Duty, Diablo, Overwatch e muito mais, e reforça o pensamento por trás da compra do Xbox, em primeiro lugar. Entretanto, Spencer também diz novamente que o Xbox está "comprometido em disponibilizar a mesma versão de Call of Duty na PlayStation no mesmo dia em que o jogo for lançado em outro lugar".

Embora isto só sublinhe o que o Xbox já disse antes sobre a franquia de atiradores em massa, quanto mais reitera essa posição, mais provável é que seja mantida no futuro, uma vez que quaisquer obrigações legais existentes tenham expirado.

Se o timing desta carta parecer um pouco aleatório, vale a pena ter em mente que nas últimas 24 horas a Autoridade de Concorrência e Mercados do Reino Unido se pronunciou para confirmar que estará conduzindo uma investigação mais profunda sobre as implicações concorrenciais da compra.

Esse anúncio incluiu a declaração de que a CMA está "preocupada que a compra antecipada da Activision Blizzard pela Microsoft possa diminuir substancialmente a concorrência em consoles de jogos, serviços de assinatura multijogo e serviços de jogos em nuvem", o que não fará uma boa leitura do ponto de vista do Xbox.

Exatamente como tudo isso vai funcionar agora é uma questão complicada, com os reguladores em todo o mundo fazendo fila para obter respostas da Microsoft e do Xbox, mas é pelo menos um pouco animador para os fãs das séries saberem que qualquer resultado agora parece garantir mais Call of Duty no PS5 e PS4 ao final da fila.

Escrito por Max Freeman-Mills.