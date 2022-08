Após o aumento de preços do PS5, o Xbox confirma que não vai seguir o exemplo

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - O Xbox não vai aumentar o preço de seus consoles Xbox Série X ou Série S tão cedo.

Confirmou que os preços de seus consoles atuais no Reino Unido permanecerão nos níveis atuais, embora a rival Sony tenha recentemente aumentado os preços para a PlayStation 5 e PS5 Digital Edition.

A Série X do Xbox continuará custando £449,99 e a Série S do Xbox S £249,99, portanto.

"Estamos constantemente avaliando nosso negócio para oferecer aos nossos fãs grandes opções de jogos", disse um porta-voz à VGC.

Em comparação, o PS5 agora custa £479,99 no Reino Unido, enquanto o PS5 Digital Edition custa £389,99 no varejo. A Sony culpa as altas taxas de inflação e as "condições econômicas desafiadoras" pelo aumento.

Ela também aumentou os preços de seus consoles em outros países em todo o mundo, todos com exceção dos EUA, que atualmente continuam os mesmos.

O impacto que isto terá nas vendas de consoles Xbox e PlayStation ainda não está claro. O estoque continua a ser um problema de qualquer forma, portanto, os novos preços da Sony podem não fazer muita diferença.

De fato, pode se resumir ao fato de que muitos já estarão sentindo o aperto no Reino Unido de qualquer forma, com a inflação atingindo uma alta geracional e o preço do simples aquecimento de uma casa neste inverno deve ser 85% mais alto ano a ano.

Escrito por Rik Henderson.