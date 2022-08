O chefe do Xbox está confiante que a compra da Activision será aprovada

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - A proposta da Microsoft de aquisição da Activision Blizzard será potencialmente a maior transação da indústria - por $68,7 bilhões de dólares.

Como era de se esperar, os reguladores estão de olho neste negócio, esperando eliminar quaisquer questões antitruste que possam surgir.

-

O CEO doXbox, Phil Spencer, não está excessivamente preocupado. Ele disse à Bloomberg "Me sinto bem com o progresso que temos feito, mas entro no processo apoiando pessoas que talvez não estejam tão próximas da indústria de jogos fazendo perguntas boas e difíceis sobre 'qual é nossa intenção? O que isso significa? Se você joga durante cinco anos, isto está constrangendo um mercado? É o crescimento de um mercado?"

É claro que um negócio deste tamanho é efetivamente um território inexplorado, e certamente quando se trata da indústria de jogos.

"Eu nunca fiz um negócio de 70 bilhões de dólares, então não sei o que significa minha confiança", disse ele. "Vou dizer que as discussões que temos tido parecem positivas".

A Microsoft reiterou que não tem planos de fazer do Call of Duty um título exclusivo do Xbox se o acordo for aprovado.

Phil Spencer disse que espera que haja cada vez menos exclusividade de plataforma e que títulos multiplataforma são melhores para a indústria a longo prazo.

Quanto ao acordo, só podemos esperar para ver. Enquanto isso, a Arábia Saudita, pelo menos, está a bordo, com o órgão regulador do país dizendo que não tem objeção à compra.

Escrito por Luke Baker.