O Xbox diz que PlayStation bloqueia desenvolvedores do Game Pass

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - Os esforços dos reguladores brasileiros para descobrir se o Xbox deve ser autorizado a comprar a Activision continuam a render informações realmente interessantes e suculentas.

Na última faixa de documentos que o processo de regulamentação pública do país publicou, o Xbox faz uma afirmação interessante sobre a atitude de sua rival Sony em relação à exclusividade da PlayStation.

Empurrando para trás a idéia de que o Xbox provavelmente fará grandes franquias como Call of Duty exclusivas para seus consoles, o próprio Xbox diz que a própria Sony é uma grande fã de acordos de exclusividade.

Como transcrito pela VGC, ela afirma que "a capacidade da Microsoft de continuar expandindo o Game Pass tem sido obstruída pelo desejo da Sony de inibir tal crescimento". A Sony paga por "direitos de bloqueio" para impedir que os desenvolvedores adicionem conteúdo ao Game Pass e outros serviços de assinatura concorrentes".

Isto indicaria que a Sony paga aos desenvolvedores não apenas para lançar seus jogos primeiro no PS5 ou PS4, mas também para adiar a assinatura de quaisquer acordos para Game Pass, pelo menos por um certo período de tempo.

Isso explicaria porque jogos indie como Solar Ash aparecem na PlayStation por um ano antes de cair imediatamente no Game Pass - supõe-se que uma cláusula tenha, portanto, expirado em segundo plano.

Claro que, como tudo neste processo, ambas as partes estão tentando influenciar os reguladores a seu favor, por isso vale a pena tomar um pouco do texto com uma pitada de sal.

Que tais acordos de exclusividade existam, porém, não é nenhuma surpresa. Eles têm sido prática comum por anos, então o fato de que a Sony os adaptaria para também excluir o Game Pass não é difícil de acreditar.

Escrito por Max Freeman-Mills.