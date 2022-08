Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - Um vídeo com fugas de informação tem colocado as línguas da indústria a abanar - parece muito como se houvesse uma versão branca do controlador Elite Series 2 do Xbox a sair, sendo a questão principal quando ele será anunciado.

O vídeo ainda está ao vivo no YouTube, e mostra um usuário descaixotando o controlador branco do que parece ser uma embalagem de varejo totalmente oficial, então isto não é nem mesmo um vazamento na cadeia de suprimentos ou algo parecido.

O controlador parece similar ou idêntico à versão preta existente do controlador Elite Series 2, simplesmente substituindo a parte principal de seu corpo por uma versão branca, incluindo os botões faciais. No entanto, há obviamente algumas partes pretas perceptíveis.

Ambas as pegas são pretas, assim como os polegares, deixando o controlador realmente parecido com um panda, se você se agachar.

O primeiro controlador Xbox Elite recebeu uma versão branca após seu lançamento, então isto não seria uma reviravolta muito surpreendente, embora nos perguntássemos se as versões finais do controlador seriam mais brancas por toda parte, ao invés deste esquema de cores mistas.

O vídeo do YouTube menciona que ele está nos Estados Unidos, portanto a Microsoft sem dúvida tentará descobrir onde exatamente o uploader conseguiu colocar as mãos no gamepad.

Por enquanto, teremos que esperar para ver se a Microsoft reage apenas anunciando oficialmente o controlador em breve.

Escrito por Max Freeman-Mills.