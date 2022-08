Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - A Microsoft está testando um plano familiar para seu serviço de assinatura Xbox Game Pass Ultimate.

Originalmente tocado em abril, o plano está sendo testado pelo Xbox Insiders na Irlanda e Columbia. Ele permite que um membro Xbox Game Pass Ultimate possa adicionar até quatro pessoas adicionais à sua assinatura.

Atualmente, diferentes jogadores do Xbox na mesma casa têm que ter assinaturas Game Pass Ultimate separadas e pagas para cada um deles fazer uso dos benefícios. Isto sempre foi um osso de discórdia para as famílias - especialmente aquelas com mais de um Xbox em uma residência.

O teste permite que o assinante principal do Game Pass Ultimate convide até quatro outros para compartilhar o serviço. No momento, isto é para aqueles com contas Xbox Insider Game Pass - que você terá que converter para poder participar - e somente jogadores na Irlanda ou na Colômbia. Todos os convidados também têm que estar na mesma região.

Há uma série de advertências que vêm com este período experimental. Podem ocorrer erros durante o processo de convite, você pode não ser capaz de "comprar" o passe do Xbox Game Pass - Insider Preview necessário inicialmente e pode precisar reiniciar o Microsoft Store, e uma série de outros bugs podem ser encontrados. Você pode saber mais sobre eles na página do blog dedicado ao Xbox Wire.

Ainda assim, esperamos muito que os problemas sejam resolvidos e que o plano seja mais amplo em breve. Parece que atualmente não há nenhuma taxa adicional, mas nem mesmo nos importaríamos se houvesse um pequeno prêmio para um "plano familiar" dedicado. Seria muito mais barato do que ter que tirar duas ou três assinaturas do Game Pass Ultimate ao mesmo tempo, como temos que fazer agora.

Escrito por Rik Henderson.