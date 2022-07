Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - O chefe do Xbox Phil Spencer admitiu que o jogo que ele mais espera é um exclusivo da PlayStation.

Respondendo às perguntas postadas pela conta oficial no Twitter, Spencer escreveu que o jogo que ele mais queria jogar a seguir era o Deus da Guerra Ragnarök.

Em justiça, ele é frequentemente citado plataformas rivais quando fala sobre jogos em geral. E, uma das razões pelas quais ele é tão reverenciado pelos fãs do Xbox é que ele é um verdadeiro jogador no coração. Que jogador lá fora não quer jogar o Deus da Guerra Ragnarök no dia em que ele for lançado?

O primeiro jogo: Pong

Último jogo: Road 96

Jogo favorito: Robotron: 2084

Jogo que você mais joga: agora mesmo

FH5 Hot Wheels Jogo que você quer jogar a seguir: God of War Ragnarok

Primeiro jogo que você mostraria a um homem das cavernas: Lumines: mistura perfeita de mecânica, música, estilo e replayabilidade- Phil Spencer (@XboxP3) 26 de julho de 2022

Deus da Guerra Ragnarök será lançado para o PS5 e PS4 em 9 de novembro de 2022.

É a seqüência direta da reinicialização do Deus da Guerra de 2018, que foi posteriormente portado para o PC este ano de forma soberba remasterizada. Talvez Spencer estivesse falando sobre a última versão do Windows em seu tweet, embora ele tenha que esperar ainda mais nesse caso, já que uma versão para PC ainda está para ser anunciada.

Uma série de TV do Deus da Guerra também está em produção atualmente para o serviço Prime Video da Amazon. Poucos detalhes sobre ele foram lançados até o momento, embora você possa descobrir as últimas novidades em nosso útil guia do programa.

