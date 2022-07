Jogos Xbox com Gold para lançar jogos Xbox 360 em breve

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - O Xbox está estreitando o foco de seu programa mensal Jogos com Ouro, que dá alguns jogos por mês aos assinantes do Xbox Live Gold e Game Pass Ultimate.

Começou a informar aos assinantes via e-mail que não oferecerá mais jogos Xbox 360 como parte do pacote, a partir de outubro de 2022. No entanto, ainda haverá adições regulares da biblioteca do Xbox One.

De certa forma, é menos surpreendente que o Xbox pare esta parte do serviço e mais chocante que ainda esteja oferecendo jogos Xbox 360 até este ponto, cerca de 17 anos depois do lançamento do console.

A Microsoft emitiu uma declaração sobre o assunto para a VGC, dizendo: "Chegamos ao limite de nossa capacidade de trazer novos jogos do passado para o catálogo devido a restrições de licenciamento e técnicas. Continuaremos a nos concentrar em fornecer títulos do Xbox One através do programa Jogos com Ouro".

Na era do Xbox Game Pass, parece cada vez mais que os Jogos com Ouro são um pouco mais tarde considerados, com títulos cada vez mais obscuros sendo adicionados a sua lista a cada mês, enquanto jogos com maior destaque chegam no Game Pass.

O objetivo de longo prazo da Microsoft é provavelmente converter qualquer um que ainda subscreva simplesmente o Xbox Live Gold em Game Pass, especialmente desde que deixou de oferecer passes de um ano para o Gold.

Escrito por Max Freeman-Mills.