Suporte ao mouse e teclado do Xbox Cloud Gaming em breve

(Pocket-lint) - A Microsoft vai adicionar em breve suporte a mouse e teclado a seu serviço Cloud Gaming com Xbox Game Pass.

Atualmente, ele permite apenas controles de gamepad ou touch (em celular), portanto, a adição de suporte a acessórios de PC permitirá que o serviço ofereça uma gama mais ampla de jogos.

A empresa provocou a mudança em março, com o chefe da equipe por trás do Microsoft Flight Simulator informando à comunidade que ela estava sendo trabalhada.

Agora parece que estamos perto de ver os primeiros jogos suportados chegarem à plataforma: "O Xbox vem suportando teclado e mouse há alguns anos, e estamos trabalhando para adicioná-lo ao streaming para usuários de PC", explicou um dos engenheiros da Microsoft Cloud Gaming, Morgan Brown aos desenvolvedores em uma apresentação em vídeo.

"Você pode começar a adicioná-lo ao seu jogo agora mesmo e os usuários do teclado e do mouse do seu console vão apreciá-lo". Ele se iluminará no streaming assim que terminarmos de adicioná-lo".

O suporte irá beneficiar alguns dos jogos existentes no Xbox Cloud Gaming, como o já mencionado Flight Simulator, mas também permitirá que muitos jogos de estratégia para PC sejam adicionados - aqueles que normalmente não funcionam tão bem usando um gamepad.

Poderemos até ver alguns atiradores em primeira pessoa oferecerem a opção.

