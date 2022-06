Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - Já se passaram alguns anos desde o Forza Motorsport 7, mas finalmente estamos conseguindo um retorno adequado para o simulador de corridas do Xbox, abandonando os números e voltando ao início com um título simples: Forza Motorsport.

Aprendemos sobre o jogo pela primeira vez em 2020 como parte da revelação do Xbox Series X e S da Microsoft, mas as coisas ficaram calmas depois disso enquanto o Turn 10 lançou o Forza Horizon 5. Agora, Forza Motorsport é o próximo na fila, e temos todos os detalhes chave para você aqui mesmo.

Enquanto a Forza Motorsport foi revelada com um trailer atraente, só conseguimos uma data de lançamento dois anos depois, em junho de 2022, quando o Xbox mostrou o jogo um monte a mais em sua vitrine de verão.

Isso confirmou que a Forza Motorsport sairá na primavera de 2023, embora ainda não tenhamos uma data precisa para circular em nossas agendas.

Forza sempre foi uma franquia emblemática para o Xbox, portanto não é surpresa que o próximo jogo venha para o Xbox Series X e Series S. Ele também estará disponível no PC, e por enquanto essa é a soma total de suas plataformas.

Como você esperaria do Xbox em seu atual impulso para o serviço, a Forza Motorsport estreará diretamente no Xbox e no PC Game Pass, garantindo que os assinantes possam jogá-lo sem custo extra.

As características gráficas mostradas significam que uma aparição no Xbox One (que não foi oficialmente mencionada) é improvável, mas nunca se sabe - isto pode acabar sendo um título intergeracional.

Da mostra bastante longa que o Xbox e o Turn 10 Studios mostraram em junho de 2022, fica claro que o Forza Motorsport será um empurrador de fronteiras quando se trata de fidelidade gráfica.

O jogo parece absolutamente espantoso e parece estar funcionando em 4K a 60FPS, aparentemente com traçado de raio habilitado, o que é um conjunto massivamente impressionante de caixas a serem checadas.

Como mostra a demonstração do jogo, a quantidade de detalhes nas pistas é surpreendente, e as superfícies refletoras que os carros trazem com eles fazem o traçado de raio parecer tão bom quanto sempre.

Há um sistema dinâmico completo de tempo do dia que lhe permitirá correr em cada pista nas condições de iluminação que preferir, e as coisas não param no visual. A curva 10 diz que suas simulações físicas são 48 vezes mais precisas do que no último jogo, e isto vai até detalhes como a temperatura da pista e até mesmo a borracha na linha de corrida.

Os compostos de pneus não foram realmente um fator na Forza antes, mas eles estão fazendo sua estréia aqui, com vários compostos de pneus para escolher para impactar em sua estratégia nas corridas (especialmente onde os pit stops são necessários), que será música para os ouvidos dos corredores hardcore.

O dano obteve uma grande atualização, embora ainda pareça ser apenas cosmético, ao invés de qualquer coisa que realmente tenha impacto na forma como seu carro dirige, e mal podemos esperar para ver mais dele em movimento para ter uma noção de como o jogo pode lidar em comparação com seus antecessores e concorrentes como o Gran Turismo 7.

Embora ainda não tenhamos uma lista final, o Turn 10 acrescentou uma lista útil dos carros que podem ser vistos em seus reboques até agora, por isso sabemos que todos os itens a seguir devem ser dirigíveis dentro do jogo:

2018 Acura #36 Gradient Racing NSX GT3

2020 Acura #6 ARX-05 DPi

1958 Aston Martin DBR1

2017 Aston Martin Aston Martin Racing V12 Vantage GT3 #7

2018 Audi #44 R8 LMS GT3

2021 Audi RS e-tron GT

2017 BMW #24 BMW Team RLL M6 GTLM

2018 BMW #1 BMW M Motorsport M8 GTE

2019 Brabham BT62

2021 Cadillac #31 Whelen Racing DPi-V.R

1966 Chaparral #66 Chaparral Cars 2E

1969 Chevrolet Camaro Super Sport Coupe

2020 Chevrolet #3 Corvette Racing C8.R

2020 Chevrolet Corvette Stingray Coupé

1969 Dodge Charger R/T

2018 Dodge Challenger SRT Demon

1967 Eagle-Weslake T1G

1967 Ferrari #24 Ferrari Spa 330 P4

1966 Ford #2 GT40 Mk II Le Mans

1969 Ford Mustang Boss 302

2018 Formula Drift #64 Nissan 370Z

2020 Formula Drift #151 Toyota GR Supra

2019 Equipe Ginetta #6 LNT Ginetta G60-LT-P1

1967 Honda RA300

2020 Koenigsegg Jesko

2018 Lamborghini #63 Squadra Corse Huracán Super Trofeo Evo

2020 Lamborghini Huracan EVO

1991 Mazda #55 Mazda 787B

1966 McLaren M2B

2019 McLaren Senna GTR

2018 Mercedes-AMG GT3

1970 Eliminador de Cougar de Mercúrio

2016 NIO EP9

2019 Nissan 370Z Nismo

2020 Nissan GT-R NISMO (R35)

2017 Porsche #911 Porsche GT Team 911 RSR

2021 Porsche 911 GT3

