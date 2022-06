Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - O Xbox anunciou que o próximo jogo de sua série Forza Motorsport estará disponível na próxima primavera - seis anos após o Forza Motorsport 7.

Diminuindo a nomenclatura de numeração e voltando ao nome original Forza Motorsport, o jogo será apenas de geração atual, o que significa que será lançado no Xbox Série X, Série S e Windows 11.

Isso é provável porque os consoles Xbox de última geração simplesmente não poderiam ser capazes de lidar com muitas das novas características que chegam à franquia, incluindo a hora dinâmica do dia e o traçado dos raios da pista.

A nova mecânica da hora do dia não apenas faz o jogo parecer mais bonito e mais realista, mas afeta a experiência de dirigir. Usando o novo motor de física da Curva 10, pode significar que a pista se comporta de forma diferente dependendo do tempo de corrida.

Por exemplo, uma corrida noturna pode significar que a pista está mais fria, portanto, leva mais tempo para aquecer os pneus e, portanto, apresentará uma tração mais escorregadia inicialmente.

O traçado de pista melhora muito o visual do jogo, com os carros refletindo uns nos outros, etc. No momento, o traçado de raio é mencionado ao lado das novas pistas, portanto não temos certeza se ele estará disponível durante a corrida real. Isso provavelmente será esclarecido mais tarde - talvez até mesmo durante a vitrine ampliada do Xbox prevista para 14 de junho.

Outras coisas que vêm à Forza Motorsport (que já conhecemos), incluem danos mais precisos no carro e o retorno de algumas pistas favoritas dos fãs.

Comparando as GPUs GeForce RTX série 30 da Nvidia com seus modelos da série 10 Por Pocket-lint International Promotion · 13 Junho 2022

Escrito por Rik Henderson.