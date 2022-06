Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - O Xbox realizou seu evento anual de apresentação de jogos no fim de semana e, entre muitas outras coisas, revelou que uma atualização gratuita de 40 anos para o Microsoft Flight Simulator trará uma pilha de novas aeronaves para o piloto.

Além disso, ele fez um upgrade adicional gratuito que pode ser baixado imediatamente, dando a você os controles da aeronave Pelican do Halo Infinite.

Você pode obtê-lo no mercado in-sim, seja você o proprietário do jogo completo ou o tenha baixado do Xbox Game Pass.

No entanto, a próxima edição do 40º Aniversário acrescentará muito mais. Assim como aeroportos e aviões clássicos das versões anteriores do Flight Simulator, como o Microsoft Flight Simulator X e o Microsoft Flight Simulator 2004: Um século de vôo, haverá helicópteros para pilotar pela primeira vez.

Um novo sistema de simulação de dinâmica de fluidos foi criado para replicar o vôo dos helicópteros com precisão.

Os planadores também estarão disponíveis para voar na edição, além de aeronaves históricas. O Xbox lançou até agora a seguinte lista, embora mais sejam esperados:

Aeronaves Históricas

Wright Flyer

Ryan NYP ("Spirit of St. Louis")

Douglas DC-3

De Havilland Canadá DHC-2-Beaver

Helicópteros

Bell-407

Guimbal Cabri G2

Planadores

DG Flugzeugbau LG8-18

DG Flugzeugbau DG1001E neo

Companhia Aérea True-to-Life

Airbus A310

A atualização do Microsoft Flight Simulator 40th Anniversary Edition estará disponível para download em novembro.

Escrito por Rik Henderson.