(Pocket-lint) - A Microsoft vai tudo no Mês do Orgulho, com o lançamento do Xbox de novos projetos de controladores que celebram a comunidade LGBTQIA+.

A empresa provocou uma versão inicial do controlador no ano passado e deu alguns para alguns jogadores e criadores LGBTQIA+ em todo o mundo. Agora, o Xbox está expandindo o projeto da controladora. A partir de 9 de junho de 2022, a Microsoft está prometendo oferecer mais controladores através do "Xbox Design Lab". O controlador terá um design de top case com 34 bandeiras comunitárias diferentes "de uma maneira fina e entrelaçada para celebrar a nuance, complexidade, interseccionalidade e força das muitas comunidades LGBTQIA+".

Um controlador que o represente.



Ao lançar o 9 de junho, trazemos a opção de encomendar o controlador Xbox Pride para o Xbox Design Lab. Personalize e torne-o seu. https://t.co/5ZgnJcmIJ4 pic.twitter.com/eTOEXCa4Y1- Xbox (@Xbox) 1 de junho de 2022

A página web do Xbox detalha cada uma das 34 bandeiras no controlador.

Aqui está o que mais o site diz sobre o novo produto:

"Você pode personalizar todas as outras partes do controlador com uma ampla paleta de cores, acabamentos metálicos, garras emborrachadas e até mesmo adicionar gravação para tornar seu controlador Pride único para você".

Também para Pride, a Xbox Gear Shop está oferecendo a coleção 2022 Pride, e o próprio Xbox está doando US$ 170.000 para a LGBTQIA+ sem fins lucrativos. Para saber mais sobre o que a Microsoft e sua marca Xbox estão fazendo para o mês de junho aka Pride, veja o post do blog da empresa com sede em Redmond aqui.

Se você gostaria de saber mais sobre os melhores controladores Xbox disponíveis para comprar agora mesmo, Pocket-lint tem um guia de comparação que vale a pena conferir aqui.

Escrito por Maggie Tillman.