(Pocket-lint) - O Xbox está sendo lançado com planos de lançar um dispositivo de streaming Xbox Game Pass e um aplicativo de TV inteligente, com um lançamento para ambos, para este ou para o início do próximo ano.

O conceito de expandir o Xbox Cloud Gaming para além dos celulares, PCs Windows ou consoles Xbox foi oficialmente tocado pelo chefe do Xbox, Phil Spencer, em 2020: "Acho que você vai ver hardware de baixo preço como parte de nosso ecossistema, quando você pensa em bastões de transmissão e outras coisas que alguém pode querer simplesmente ligar na TV e ir jogar via xCloud", disse ele.

Ele também sugeriu que ele estará vindo para as TVs inteligentes. Agora parece que isso está mais próximo da fruição, com a GamesBeat revelando que as TVs inteligentes da Samsung poderiam ser as primeiras a obter uma aplicação dedicada.

Ele afirma que "pessoas familiarizadas com os planos" dizem que um disco ou bastão - como um dispositivo de TV Roku ou Amazon Fire - mais o aplicativo aparecerá nos próximos 12 meses.

Isto significa que você simplesmente precisará de um controlador sem fio Xbox e uma assinatura Xbox Game Pass Ultimate para jogar 100s de jogos Xbox Series X/S e Xbox One sobre a nuvem.

Considerando a escala de tempo e o fato de que o Xbox deverá realizar sua mostra anual de jogos em junho, talvez um anúncio completo seja feito mais cedo do que o esperado anteriormente.

