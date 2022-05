Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O aplicativo Xbox smartphone está sendo atualizado para adicionar um recurso de compartilhamento social que os macacos agora são tão comuns em aplicativos de mídia social como Instagram, Facebook e Snapchat.

A mudança significa que agora você pode adicionar uma história para mostrar uma captura de tela ou captura que você fez, um feito que você ganhou ou mais com seus amigos e conexão no serviço do Xbox.

O canal de histórias está sendo adicionado à tela inicial do aplicativo, e você poderá navegar pelas histórias de suas conexões e responder a elas com mensagens e emojis, se quiser dar seu apoio.

Tudo é feito de dentro do aplicativo, incluindo a publicação de seu próprio conteúdo, tudo facilmente feito tocando sua própria imagem de perfil no feed de histórias e selecionando o que você quer mostrar.

As histórias postadas permanecerão lá por 72 horas para dar tempo suficiente para que as pessoas possam passar por elas, e também serão postadas no feed de atividades do seu perfil.

Será interessante ver se isto recebe muita tração, já que é discutível há alguns anos desde que a loucura por "histórias" em aplicativos diminuiu, mas o Xbox presumivelmente esperará que estimule as pessoas a usar o aplicativo um pouco mais do que elas fariam de outra forma.

Escrito por Max Freeman-Mills.