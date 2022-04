O Xbox tem liderado o mercado em vendas por dois trimestres consecutivos

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Microsoft anunciou que seus consoles Xbox aparentemente lideraram o mercado nas vendas de consoles da próxima geração por dois trimestres consecutivos, vendo-o voltar na guerra pelo domínio contra a PlayStation 5 da Sony.

A notícia chegou durante a chamada de lucros do terceiro trimestre da empresa, e envolveu Satya Nadella, CEO da Microsoft, confirmando que o Xbox Series X e S tem estado à frente do PS5 ao longo de seis meses, ao que parece.

Isto não foi apoiado por números firmes, sem surpresas, e vem com algumas advertências - em particular, o preço mais baixo da Série S e a disponibilidade relativa dos consoles Xbox em comparação com o ainda extremamente escasso PS5.

No entanto, eles ainda representam um grande retorno para o Xbox, e significam que ele pode aproveitar o brilho dos recordes como sua melhor marcha de sempre para vendas nos EUA, o que é verdade tanto em termos de volume de vendas de consoles quanto em termos de retorno real de dinheiro.

Este tipo de discos parecia distante quando a Microsoft e os mais novos consoles da Sony chegaram graças à dificuldade dos consumidores em encontrá-los de fato, mas as coisas parecem estar se acalmando para o Xbox pelo menos, cerca de um ano e meio após o lançamento.

Escrito por Max Freeman-Mills.