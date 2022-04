Halo Infinite co-op tem finalmente uma janela de liberação

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Halo Infinite tem um novo roteiro de desenvolvimento revelando uma série de novos conteúdos descendo o pique para um jogo que tem tido poucas atualizações desde seu lançamento no final de 2021.

A primeira temporada de conteúdo do jogo terá durado cerca de seis meses quando ele terminar, e agora sabemos o que virá nos próximos seis meses, graças a um post no blog do 343 Industries.

Na atualização #HaloInfinite deste mês, estamos discutindo as prioridades da equipe e compartilhando um olhar inicial do que você pode esperar durante o restante deste ano - incluindo novos detalhes sobre a Campanha Co-Op e Forge.



: https://t.co/UdRuH8jstc pic.twitter.com/QXorspnoRC- Halo (@Halo) 22 de abril de 2022

Para os fãs de longa data da série, será interessante ver que um modo cooperativo de campanha, há muito aguardado, está se dirigindo para uma data de lançamento no final de agosto, quase um ano após o lançamento da própria campanha. É ótimo que esteja a caminho, mas isso é uma grande lacuna para o que tem sido anteriormente um modo central nos jogos Halo.

Também será apenas uma cooperativa online no lançamento - a tela dividida local é listada como um lançamento TBD mais abaixo. Também está listada como entrada é um beta para o modo criativo Forge do jogo, algo mais que os fãs estão desesperados para tentar - o objetivo é para setembro, neste momento.

Antes desse ponto, porém, haverá novos mapas multiplayer a serem explorados e um passe de batalha a ser explorado, como na primeira temporada. Estes cairão quando a temporada começar, em 3 de maio de 2022.

É ótimo ver novos conteúdos chegando ao Infinite para complementar sua excelente campanha singleplayer, mas há uma crescente onda de descontentamento da comunidade na base de jogadores sobre o ritmo de entrega - se isto ajuda com isso ficará mais claro a tempo.

Escrito por Max Freeman-Mills.