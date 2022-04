Thrustmaster lança um controlador Xbox profissional para mãos menores

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Classificamos o controlador Eswap Pro da Thrustmaster para o Xbox como uma escolha realmente sólida para aqueles que procuram personalizar sua experiência de jogo por um bom tempo - é um bloco que permite reorganizar completamente o layout de seu bastão na hora.

O Thrustmaster, no entanto, detectou de forma inteligente que ele ignorou uma parte do mercado ao deixar o controlador com sua forma padrão bastante volumosa, algo que é confortável para mãos médias a grandes, mas uma luta para aquelas com pegas menores.

Agora está lançando uma nova versão chamada Eswap S Pro, com uma premissa muito simples - é um controlador muito semelhante com a maioria dos mesmos benefícios, mas apenas um pouco menor.

Isso significa que você ainda recebe paradas para acionamento mais rápido dos botões e botões extras na parte traseira do controlador para um esquema de controle mais reativo. Você também pode trocar os bastões simplesmente puxando-os para fora de seus soquetes e substituindo-os.

É um truque limpo, um truque que o Thrustmaster diz que facilitará o uso do mesmo controlador durante anos de cada vez, uma vez que os sticks são tão freqüentemente um ponto de falha (como provaram os Joy-Cons da Nintendo e o controlador Dualsense do PS5).

O controlador é com fio, e vem com preço de £109,99 / $129,99 / EUR129,99, tornando-o uma opção de médio alcance se você quiser um controlador profissional para seu console Xbox. Ele é lançado em 28 de abril.

Escrito por Max Freeman-Mills.