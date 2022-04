Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Um plano familiar do Xbox Game Pass pode chegar este ano.

De acordo com o Windows Central, a Microsoft está pensando em um plano familiar para o Xbox Game Pass há algum tempo. Agora, espera-se que a empresa com sede em Redmond anuncie a opção em um "futuro próximo". A Microsoft também planeja integrar seu sistema Family Account, que é o que usa para as assinaturas do Microsoft 365 Family.

Pensa-se que o novo plano familiar forneça acesso ao Xbox Game Pass para até cinco jogadores. No final, será mais barato do que pagar por cinco contas separadas. Mas o preço exato ainda não é conhecido. A Microsoft supostamente teve que resolver detalhes de royalties e compensação com editores terceirizados que licenciam seu conteúdo por meio dos planos do Xbox Game Pass.

Também não se sabe se haverá assinaturas familiares separadas para Xbox Game Pass, PC Game Pass e a versão Ultimate do serviço de assinatura de jogos da Microsoft. A Microsoft oferece o Xbox Game Pass ou o PC Game Pass por US$ 9,99 por mês. Eles não têm multiplayer online, mas o Xbox Game Pass Ultimate inclui Game Pass para console, PC, EA Play e multiplayer online por US$ 14,99.

Lembre-se de que a Sony anunciou recentemente novasassinaturas do PlayStation Plus, que incluem vários níveis e começam em US $ 9,99 mensais.

Escrito por Maggie Tillman.