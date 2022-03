Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O Xbox se uniu à empresa de calçados e roupas Wolverine em um par de botas de edição especial que fará você seguir os passos de Master Chief.

As botas Wolverine x Halo: As botas Master Chief são projetadas em torno da armadura de um Spartan, incluindo a insígnia usada no universo Halo .

Eles serão disponibilizados em uma tiragem muito limitada de apenas 117 pares e lançados na terça-feira, 29 de março de 2022, no site Wolverine . Eles custarão US $ 225 e estarão disponíveis às 12 ET em ponto. Esperamos que eles se esgotem, então você terá que ser rápido.

Wolverine é geralmente associado por suas botas de trabalho e o design do par Halo é inspirado no Hellcat do fabricante.

Outros produtos serão lançados como parte da parceria no futuro, incluindo outros designs de botas de trabalho.

O Xbox também se uniu a outras marcas de calçados nos últimos tempos, incluindo a Adidas , que fez uma coleção de tênis diferentes com base na rica história dos consoles da Microsoft.

Infelizmente, eles também esgotaram rapidamente e muitos fãs não conseguiram comprar um par.

O mesmo vale para o mini-frigorífico inspirado no Xbox Series X , que está praticamente esgotado desde o seu lançamento no final do ano passado.

