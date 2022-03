Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Um Xbox Series S especial e único e alguns controladores foram criados para promover a próxima sequência do filme Sonic the Hedgehog.

O console personalizado e o par de controladores peludos foram projetados em torno de Sonic the Hedgehog 2, com Sonic e Knuckles aparecendo no Xbox e suas respectivas cores em cada gamepad.

Infelizmente, você não pode comprar o pacote exclusivo, mas o Xbox está realizando uma competição para ganhá-lo.

Qualquer pessoa que seja uma "região suportada pelo Xbox Live", incluindo os EUA, Canadá, Europa Central e Reino Unido, tem uma chance. Tudo o que você precisa fazer é seguir @xbox no Twitter e retuitar o post promocional abaixo usando a hashtag #XboxSonic2Sweepstakes.

Podemos precisar de óculos porque esses controladores parecem confusos.



Siga e dê RT com #XboxSonic2Sweepstakes para ter a chance de ganhar um console e controles personalizados do Sonic 2 Xbox Series S.



Idade 18+. Termina em 04/04/22. Regras: https://t.co/1HyrgKotoz pic.twitter.com/V7VjKYTwf8 — Xbox (@Xbox) 22 de março de 2022

Você deve permanecer um seguidor do @xbox por pelo menos sete dias e retweetar antes das 20h PT de 30 de abril de 2022 (1h GMT de 1 de maio de 2022) para ter uma chance.

O filme Sonic the Hedgehog 2 estreia em 1º de abril no Reino Unido, e 8 de abril nos EUA.

Obtenha preços inacreditáveis em jogos digitais como FIFA 22 no Gamivo Por Pocket-lint International Promotion · 13 Outubro 2021 Esta loja brilhante tem chaves digitais à venda para todos os maiores jogos.

Escrito por Rik Henderson.