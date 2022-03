Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Há um novo Perfect Dark chegando, anos após a última entrada da franquia, e parece que estaremos novamente no lugar da superespião Joanna Dark.

Embora ainda não haja uma data de lançamento concreta, ainda há muitos detalhes sobre o jogo e como será, então reunimos todas as informações importantes para você aqui.

O reboot de Perfect Dark foi anunciado no final de 2020 durante o Game Awards, com um trailer chamativo que mostra uma imagem bastante detalhada do mundo que ocupará.

No entanto, não termina com uma janela de lançamento, então ainda estamos no escuro sobre quando esperar o jogo mais de um ano depois. Com base na falta de comunicação sobre isso, diríamos que é extremamente improvável que seja lançado em 2022.

O analista do setor Jeff Grubb disse recentemente que espera que a reinicialização seja lançada em 2023 ou 2024 e que possa ser exibida na E3 2022 , mas não há muito para corroborar isso.

Infelizmente, um relatório recente da VGC também destacou uma enorme quantidade de rotatividade na equipe que trabalha no Perfect Dark, o que não faz parecer que o projeto está em péssimas condições, então é possível que ele esteja mais atrás do cronograma esperado do que primeiro assumido.

Algo em que podemos estar muito mais confiantes é onde você poderá jogar Perfect Dark - está sendo desenvolvido pela The Initiative, parte do Xbox Game Studios, e será lançado para Xbox Series X e S, juntamente com um lançamento para PC .

O jogo, portanto, quase certamente também será lançado no Xbox Game Pass (e PC Game Pass) quando for lançado, portanto, os assinantes de qualquer serviço provavelmente poderão jogá-lo sem nenhum custo extra.

Isso significa que você não poderá jogar o jogo no PlayStation ou no Switch, sem surpresa.

Pelo que foi dito sobre o jogo até agora, podemos dizer que é uma reinicialização, em vez de uma sequência dos jogos Perfect Dark existentes - você pode ouvir isso no diário do desenvolvedor abaixo.

Ele, combinado com o primeiro trailer, pinta um mundo onde o desastre ecológico se desenrolou e foi recebido com poder corporativo cada vez maior, à medida que empresas privadas intervêm para assumir o controle de contramedidas contra padrões climáticos e eventos.

A corrupção está claramente na mira, e os jogadores mais uma vez assumirão o controle de Joanna Dark para descobrir algum tipo de trama conspiratória, e no primeiro trailer você pode vislumbrar algum tipo de laboratório biológico.

Ele apresenta plantas crescendo vorazmente quando são quebradas de seus recipientes, então nos perguntamos se isso será um ponto importante da trama quando o jogo for lançado, ou se pretende mais como um cenário.

Você pode ter certeza sobre uma parte da oferta de jogabilidade do Perfect Dark - será um jogo de tiro. A série, afinal, é uma das franquias de tiro em primeira pessoa mais icônicas de todos os tempos, então ficaríamos surpresos se isso fosse muito ajustado para a reinicialização.

Além disso, porém, não sabemos muito sobre o que ele oferecerá, embora existam algumas apostas seguras a serem feitas. Nós imaginamos que você terá muitos gadgets para usar, já que o jogo é, afinal de contas, com tema de espionagem, e a furtividade provavelmente desempenhará um papel até você ser pego e ter que disparar armas.

Até vermos algumas cenas de jogo ou obtermos informações mais concretas de The Initiative, teremos que esperar para ter certeza sobre que tipo de jogo você pode realmente esperar.

Escrito por Max Freeman-Mills.