Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A série State of Decay pode não ter sido uma grande franquia AAA desde o primeiro segundo, mas silenciosamente se tornou uma com seguidores cult, e esse sucesso foi confirmado pela Microsoft comprando seu desenvolvedor Undead Labs em 2018.

Agora há um terceiro jogo a caminho e, embora muito sobre o jogo ainda esteja em sigilo, reunimos todos os principais detalhes para você aqui.

A única informação pública realmente concreta sobre o próximo State of Decay veio em meados de 2020, quando recebemos o trailer pré-renderizado que você pode ver abaixo.

É uma peça atmosférica e bastante breve, mas transmite o tom que o jogo provavelmente estará buscando com uma inversão inteligente do que você esperaria ver enquanto caçava.

O trailer não termina com nenhum tipo de janela de lançamento, então infelizmente estamos no escuro quando se trata de uma data de lançamento esperada para State of Decay 3.

No entanto, houve um pouco de barulho nessa frente, com Phil Spencer mencionando em março de 2022 que ele está experimentando o jogo e está muito impressionado com a forma como ele se repete no título anterior da série. Isso faz parecer que talvez não precisemos esperar muito para que um pouco mais de informações apareça.

Onde podemos estar um pouco mais confiantes, porém, é nas plataformas em que ele aparecerá. Como o desenvolvedor agora é de propriedade da Microsoft Studios, você pode ter quase certeza de que ele será lançado apenas no Xbox e no PC.

Obtenha preços inacreditáveis em jogos digitais como FIFA 22 no Gamivo Por Pocket-lint International Promotion · 13 Outubro 2021 Esta loja brilhante tem chaves digitais à venda para todos os maiores jogos.

Também esperamos que o jogo chegue ao Game Pass em sua data de lançamento, como outro motivo para se inscrever no excelente serviço de assinatura da Microsoft.

Embora o trailer que temos para o jogo seja inteiramente CGI, ele nos ajuda a obter algumas informações sobre o que o jogo pode incluir quando for lançado.

Por um lado, confirma que novamente teremos que nos concentrar na sobrevivência, vasculhando e caçando comida, enquanto o clima frio que aparece com destaque pode significar que o calor e a mecânica de abrigo podem entrar no campo de jogo.

O proeminente (e assustador) cervo zumbificado no trailer também nos faz esperar que haja uma quantidade expandida de vida selvagem com a qual se preocupar, tanto do tipo infectado quanto do normal.

Escrito por Max Freeman-Mills.