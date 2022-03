Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Microsoft afirma ter introduzido "grandes melhorias de desempenho" no Xbox Cloud Gaming ao rodar em dispositivos iOS e iPadOS.

Os usuários de iPhone e iPad da Apple agora devem experimentar uma "experiência de jogo mais suave e responsiva".

O Xbox trouxe pela primeira vez seu serviço Cloud Gaming para iPhone e iPad no verão do ano passado. No entanto, devido às regras da App Store da Apple, ele não possui um aplicativo dedicado (como no Android). Em vez disso, os usuários podem jogar centenas de jogos disponíveis no navegador Safari.

É aqui que as melhorias de compatibilidade parecem ter sido feitas.

"No Xbox Cloud Gaming, ouvimos e valorizamos o feedback dos jogadores. Vocês pediram uma melhor experiência iOS e, como resultado, trouxemos grandes melhorias de desempenho para todos os dispositivos iPhone e iPad suportados", disse a equipe do Xbox em um comunicado do Xbox Wire . postagem do blog .

Você pode efetivamente transformar a experiência do Safari em um aplicativo de página inicial. Explicamos exatamente como fazer isso aqui .

O Xbox Cloud Gaming está incluído na assinatura do Xbox Game Pass Ultimate, que também inclui jogos do Xbox Game Pass para download e instalação em consoles Xbox, jogos para PC Game Pass , EA Play e Xbox Live Gold (necessário para jogar online na maioria dos jogos).

Escrito por Rik Henderson.