(Pocket-lint) - A Turtle Beach atualizou seus fones de ouvido Stealth 600 com um conjunto de opções de segunda geração, encabeçadas pelo novo Stealth 600 Gen 2 Max, um fone de ouvido que quebrou o santo graal da perspectiva de um jogador - funcionará sem fio com os consoles Xbox e PlayStation .

O dongle que vem com o fone de ouvido possui uma chave útil para alternar entre a compatibilidade do Xbox e um modo USB que funcionará com os consoles PC, Switch e PlayStation 4 ou PS5. Já vimos esse tipo de alternância antes, no fone de ouvido Arctis 1 Wireless para Xbox da SteelSeries, mas é incrivelmente raro.

Isso pode ser porque os fabricantes de fones de ouvido querem que as pessoas comprem dois fones de ouvido se tiverem dois consoles, mas poder obter um fone de ouvido que funcione com ambos será música para os ouvidos de muitas pessoas.

Também impressionante é a duração da bateria, com 48 horas de carga, enquanto a qualidade do som deve ser realmente sólida, passando pelo Stealth 600 de primeira geração, que testamos no início de 2021.

O fone de ouvido estará disponível no início de abril de 2022 e custará £ 129,99 ou US $ 129,99, em sua escolha de opção de camuflagem vermelha, preta ou branca.

Também está chegando o Stealth 600 Gen 2 USB padrão, que não terá compatibilidade com o PlayStation, mas será uma opção mais barata para quem o deseja apenas para o Xbox, por £ 89,99 ou US $ 99,99.

