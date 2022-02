Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Um dos jogos mais amados, mas sub-representados de todos os tempos, pode finalmente ter uma segunda chance de brilhar. GoldenEye 007 está recebendo uma remasterização em HD e pode até ser lançado "em semanas".

Mais de uma fonte afirma que a Microsoft, proprietária do desenvolvedor original Rare, está procurando lançar uma versão revival - provavelmente no Xbox e PC. Pode até chegar ao Nintendo Switch também, considerando que alguns outros exclusivos do Xbox deram esse salto no passado recente.

O GoldenEye 007 em questão é pensado para ser um remaster do N64 original - Oddjob indestrutível e tudo - não o Reloaded , jogo refeito lançado para Xbox 360 em 2010. Na verdade, pode até ser a versão inédita feita para o 360 que vazou online ano passado.

Originalmente encomendado pela Microsoft, mas arquivado depois que problemas de licenciamento surgiram novamente, a remasterização foi completa e altamente jogável. Muitos que baixaram para jogar em emuladores de PC foram extremamente elogiosos.

Agora, considerando que é o 60º aniversário dos filmes de James Bond este ano, talvez a gigante dos jogos tenha conseguido assinar um lançamento desta vez.

Jeff Grubb, da Venture Beat, certamente pensa assim: “Acho que a Microsoft será a primeira a anunciar isso. mostre GrubbSnax (como transcrito por VGC ).

Escrito por Rik Henderson.