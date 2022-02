Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Microsoft postou uma nova postagem no blog detalhando uma série de adaptações que fará antes da compra da Activision Blizzard, antecipando-se a várias investigações de reguladores que a aquisição provocou.

O maior ponto de discussão para os próprios jogadores é que reiterou seus planos para Call of Duty, confirmando que lançará a série no PlayStation não apenas enquanto os acordos existentes forem executados, mas também além desse ponto no futuro.

Ele até indica que pretende fazer o mesmo para as plataformas da Nintendo, que não hospedam um lançamento de Call of Duty há anos, bem antes do tempo do Switch.

A passagem mais importante pode ser encontrada abaixo:

“Primeiro, alguns comentaristas perguntaram se continuaremos a disponibilizar conteúdo popular como Call of Duty da Activision em plataformas concorrentes como o PlayStation da Sony. Comercial.

Para ser claro, a Microsoft continuará a disponibilizar Call of Duty e outros títulos populares da Activision Blizzard no PlayStation durante o prazo de qualquer contrato existente com a Activision. E nos comprometemos com a Sony de que também os disponibilizaremos no PlayStation além do contrato existente e no futuro, para que os fãs da Sony possam continuar desfrutando dos jogos que amam. Também estamos interessados em tomar medidas semelhantes para apoiar a plataforma de sucesso da Nintendo. Acreditamos que esta é a coisa certa para a indústria, para os jogadores e para o nosso negócio."

Esta será uma leitura animadora para os fãs de COD, que mais uma vez podem respirar tranquilos não apenas sobre os próximos jogos da franquia, mas sobre seu futuro a longo prazo, embora ainda esperemos que os jogadores nas plataformas do Xbox recebam alguns bônus por jogar o jogos nos próprios sistemas da Microsoft.

Você pode ler o post completo do blog para ter uma noção mais detalhada do que a Microsoft está planejando em termos de seu ecossistema - também há alguns desenvolvimentos interessantes em torno de seus planos para permitir sistemas de pagamento externos.

