Microsoft deixará de cobrar membros inativos do Game Pass

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Microsoft teve uma ótima ideia na forma de Xbox Game Pass e PC Game Pass, seus serviços de assinatura oferecem uma lista atraente de jogos para jogar por uma taxa mensal bastante baixa.

Ele tem sido justamente festejado como o melhor negócio em jogos no momento, mas o fato é que, mesmo que suas taxas sejam razoáveis, se você não estiver realmente usando o serviço, estará pagando um golpe decente a cada ano por algo que não traz nenhum benefício. .

Isso é algo que o governo do Reino Unido tem prestado atenção e, após algumas negociações com a Microsoft, novas mudanças estão chegando. A Autoridade de Concorrência e Mercados (CMA) fez com que a Microsoft mudasse suas práticas em relação ao faturamento recorrente.

A partir de breve, se os usuários não aproveitarem sua assinatura por um período de 12 meses, a Mircosoft entrará em contato com eles para informá-los sobre como cancelar suas assinaturas. Se eles ainda não os usarem por mais 12 meses, a Microsoft começará a cancelar suas cobranças para que as pessoas não paguem apenas no futuro para sempre.

Isso ainda significa dois anos de pagamento por algo que você não usará, mas pelo menos teoricamente terminará, em vez de se esgotar ad infinitum.

Isso começará no Reino Unido, mas a Microsoft confirmou que lançará a política em todo o mundo a tempo, reconhecendo que é uma coisa boa para os consumidores. Será interessante ver se a Sony ou a Nintendo acabam fazendo mudanças semelhantes em breve, já que a CMA também está investigando suas práticas.

Escrito por Max Freeman-Mills.