(Pocket-lint) - Analistas do setor sugerem que as vendas do console Xbox Series X / Series S já ultrapassaram 12 milhões, com a empresa Microsoft relatando números recordes de receita anual para 2021.

Os ganhos do Xbox subiram para US$ 16,28 bilhões durante o ano anterior, o que representa um aumento de 17,07%.

Conforme evidenciado pela empresa de análise de videogames Niko Partners, a receita de hardware aumentou pouco mais de 63%, gerando um total de US$ 3,7 bilhões. Isso aponta para um desempenho muito forte para os consoles Xbox desde o lançamento, embora não seja suficiente para superar as vendas do PlayStation 5 , com a Sony indicando que enviou 13,4 milhões de unidades em setembro de 2021.

Como o recente acordo de US $ 68,7 bilhões do Xbox para comprar a Activision Blizzard mostrou, no entanto, não se trata apenas de hardware.

Conteúdo e serviços para a divisão de jogos da Microsoft foi seu maior lucro em 2021, um aumento de 8,8% em relação ao ano anterior e atingindo US$ 12,6 bilhões. Naturalmente, o desenvolvimento contínuo do Game Pass e as vendas de jogos primários teriam sido os principais fatores para esse número.

A divisão de jogos da Microsoft (Xbox) registrou receita de US$ 16,28 bilhões para o ano civil de 2021:



- Melhor ano civil já registrado, superando o recorde anterior de 2020

- A receita total de jogos aumentou 17,7% A/A

- Receita de conteúdo e serviços aumentou 8,8% A/A

- A receita de hardware aumentou 63,3% A/A pic.twitter.com/84MkOsnMkG — Daniel Ahmad (@ZhugeEX) 25 de janeiro de 2022

Então, o que podemos esperar da empresa em 2022?

Além de fechar o gigantesco acordo para comprar a Activision Blizzard - o que, aparentemente, não levará Call of Duty a se tornar um exclusivo do Xbox , já que os próximos três jogos devem aparecer no PlayStation - parece que o Xbox está se concentrando em produzir como quantos consoles forem possíveis para atender a demanda.

Falando ao New York Times no início deste mês, o chefe do Xbox, Phil Spencer, referiu a demanda como a principal questão por trás da escassez contínua de ações.

“Quando você pensa em tentar obter um Xbox ou um novo PlayStation agora no mercado, eles são realmente difíceis de encontrar”, disseram eles.

"E não é porque a oferta é menor do que nunca. A oferta é realmente tão grande como sempre foi. É que a demanda está excedendo a oferta para todos nós.

"Neste momento, vendemos mais desta geração de Xboxes, que é o Xbox Series X e S, do que qualquer versão anterior do Xboxes. Portanto, é nosso trabalho obter a oferta para atender a essa demanda."

Não há dúvida de que será um grande ano para o Xbox novamente em 2022 - ele continuará a afrouxar o controle da Sony na indústria de jogos?

