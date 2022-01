Xbox confirma que vai 'manter Call of Duty no PlayStation'

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Microsoft revelou recentemente que está adquirindo a Activision Blizzard King por US$ 70 bilhões, o que significa que será dona de algumas das franquias de jogos mais populares. A aquisição levanta questões, no entanto, como se os usuários do PlayStation perderão o acesso a essas franquias - ou seja, Call of Duty .

Bem, a cabeça do Xbox acaba de fornecer uma resposta.

Em um tweet, o CEO da Microsoft Gaming e líder do Xbox, Phil Spencer, sugeriu que a Microsoft pretende manter o Call of Duty no PlayStation, observando que a Sony é importante para a indústria de jogos.

"Tive boas ligações esta semana com líderes da Sony", twittou Spencer em 20 de janeiro de 2022. "Confirmei nossa intenção de honrar todos os acordos existentes após a aquisição da Activision Blizzard e nosso desejo de manter Call of Duty no PlayStation. A Sony é uma parte importante da nossa indústria e valorizamos nosso relacionamento."

Milhões de jogadores em todo o mundo provavelmente ficarão entusiasmados ao saber que não terão que abandonar seu console de escolha para continuar jogando Call of Duty. É de se perguntar se, ao adotar essa postura, a Microsoft está tentando evitar possíveis problemas com os reguladores. Afinal, se fosse para fazer do Call of Duty um exclusivo do Xbox, estaria essencialmente limitando a escolha do consumidor.

O Pocket-lint deve observar, no entanto, que Spencer parece específico em sua linguagem, apenas admitindo que o Xbox honrará os acordos existentes e em nenhum momento menciona os futuros ou qualquer coisa a longo prazo. Ainda assim, à queima-roupa, fica claro que o Xbox pode ler a sala e está disposto a fazer parceria com a Sony para satisfazer a todos agora.

Spencer tem conduzido entrevistas sobre a aquisição durante toda a semana, chegando a sugerir que o Xbox pode reviver o antigo IP da Activision Blizzard, como Skylanders. A Microsoft também disse que planeja incluir muitos dos jogos da Activision no Xbox Game Pass, um serviço de assinatura que dá aos proprietários do Xbox acesso a mais de 300 jogos para baixar e jogar.

Escrito por Maggie Tillman.