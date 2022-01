Xbox compra Activision Blizzard em acordo de US$ 68,7 bilhões

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A empresa controladora do Xbox, a Microsoft, concordou em comprar a Activision Blizzard por US$ 68,7 bilhões.

É um acordo que tem o potencial de abalar a indústria de jogos em grande escala. Algumas das maiores franquias do mundo em breve estarão sob o guarda-chuva do Xbox Game Studios.

Estes incluem Call of Duty, a joia da coroa da Activision, mas também os maiores títulos da Blizzard, Warcraft, Overwatch, Diablo e muito mais. Certamente alimenta especulações imediatas sobre o que o Xbox planeja para essas séries de jogos em termos de exclusividade de plataforma.

Ele deixa claro em seu lançamento anunciando a compra que pretende disponibilizar o maior número possível de jogos do catálogo da Activision Blizzard para jogadores de Xbox e PC por meio de sua assinatura do Game Pass, que será música para os ouvidos dos já inscritos.

Se isso significa que o Call of Duty do próximo ano não será lançado no PlayStation 4 e PS5, no entanto, é uma grande questão, já que as plataformas rivais normalmente representam a maior parcela das vendas anuais do COD. Sabemos que futuros jogos da Bethesda não chegarão ao PlayStation depois que o Xbox o adquiriu. Isso poderia representar um precedente, mas é muito cedo.

Essa compra, uma vez concluída, será menor que a da Bethesda - esse acordo custou US $ 7,5 bilhões, então estamos uma ordem de magnitude longe disso quando falamos sobre a Activision.

Tocando na controvérsia em andamento em torno de supostos abusos e assédios históricos na Activision Blizzard, Phil Spector disse: "Acreditamos que o sucesso criativo e a autonomia andam de mãos dadas com o tratamento de todas as pessoas com dignidade e respeito. Estamos ansiosos para estender nossa cultura de inclusão proativa para as grandes equipes da Activision Blizzard."

Obtenha preços inacreditáveis em jogos digitais como FIFA 22 no Gamivo Por Pocket-lint International Promotion · 13 Outubro 2021 Esta loja brilhante tem chaves digitais à venda para todos os maiores jogos.

Escrito por Max Freeman-Mills. Edição por Rik Henderson.