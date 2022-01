Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O Xbox fez uma parceria com a empresa de esmaltes OPI, com sede em Calabasas, Califórnia, em uma nova linha de esmaltes inspirados em jogos que desbloqueiam conteúdo do jogo para alguns títulos diferentes.

A nova linha se chama coleção OPI x Xbox . Ele inclui 12 cores vibrantes que, quando compradas nas lojas Ulta Beauty, se qualificam para códigos resgatáveis, que você pode usar para desbloquear uma pintura exclusiva do Ford GT no Forza Horizon 5 ou um revestimento de armadura no Halo Infinite. É claro que essa parceria não é para todos, mas certamente atende aos jogadores que gostam de pintar as unhas e permite que a OPI potencialmente explore um novo mercado.

Os tons são oferecidos nas fórmulas GelColor, Infinite Shine e Nail Lacquer. Aqui estão as diferentes opções:

Você pode comprar qualquer um dos vernizes, a partir deste mês, nos EUA. Os preços variam de R$ 10 a R$ 13 cada. As cores chegarão a mais varejistas, incluindo a Amazon , em 1º de fevereiro de 2022. Nesse mesmo dia, o conteúdo resgatável do jogo para Halo Infinite e Forza Horizon 5 será lançado.

A OPI disse que você precisa comprar US $ 20 ou mais em produtos para ganhar o privilégio Forza Horizon 5 e tem até 31 de março de 2022 para reivindicar a promoção.

Escrito por Maggie Tillman.