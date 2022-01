Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Microsoft confirmou que o Xbox One está morto. Pelo menos, que nenhum modelo esteja mais em produção.

Antes do lançamento do Xbox Series X e Series S , a empresa disse que continuaria a fabricar consoles Xbox One S, embora descontinuaria o Xbox One X e One S All-Digital Edition. No entanto, foi revelado que o Xbox One S também caiu no esquecimento.

Falando ao The Verge , a diretora sênior de marketing de produtos do Xbox, Cindy Walker, disse que cessou silenciosamente toda a produção de última geração há mais de um ano: Um console até o final de 2020", explicou ela.

Todas as máquinas Xbox One S que você viu vendidas on-line ou em lojas eram do estoque restante.

É também por isso que havia poucas ofertas de console disponíveis durante as vendas da Black Friday no ano passado. Tanto o Xbox quanto o PlayStation geralmente oferecem descontos decentes em seus consoles atuais ou de última geração na Black Friday, mas ambos se concentram em jogos e alguns acessórios em 2021.

A PlayStation, por outro lado, continua a fabricar consoles PS4 este ano para compensar qualquer ausência de estoque do PlayStation 5.

Escrito por Rik Henderson.