O Xbox planeja lançar jogos exclusivos na App Store da Apple

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - De acordo com um monte de e-mails vazados, o Xbox supostamente planejava lançar alguns de seus jogos originais exclusivamente na App Store da Apple.

A alegação é que, a fim de convencer a Apple a permitir que Cloud Gaming com Xbox Game Pass funcione nativamente em dispositivos iOS, a Microsoft estava secretamente negociando o uso de sua tecnologia de streaming de jogos para lançar jogos na App Store como versões autônomas.

Isso significaria efetivamente que, além de jogar títulos por meio da assinatura do Game Pass Ultimate, os proprietários de iPhone e iPad poderiam comprar um jogo como Forza Horizon 5 e jogá-lo integralmente em seu telefone ou tablet.

Os e-mails privados foram detectados pelo The Verge , que afirma tê-los encontrado na sequência do julgamento Epic vs Apple.

Ele foi originado originalmente pelas regras da Apple, insistindo que uma plataforma de jogos em nuvem poderia existir como um aplicativo iOS nativo, mas cada jogo disponível por meio dela teria que estar disponível como um título separado também.

Isso pode ter feito com que milhares de jogos do Xbox inundassem a App Store.

Felizmente, o Xbox e o Google optaram por métodos alternativos para oferecer Cloud Gaming e Stadia em dispositivos iOS, respectivamente. Ambos podem ser executados por meio de um aplicativo de navegador.

