Xbox Game Pass para PC agora é PC Game Pass

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O Xbox Game Pass para PC sempre foi um pouco complicado - o serviço era muito vinculado à experiência do Xbox Game Pass da linha principal, mas a Microsoft estava claramente ciente da natureza um pouco desajeitada de seu nome e, conseqüentemente, de seus logotipos.

Aproveitou a oportunidade do Game Awards de ontem à noite para anunciar uma mudança nesse nome com efeito imediato, mudando a marca do serviço para o PC Game Pass mais simples e descritivo, o tipo de mudança que é óbvio quando você ouve falar sobre isso.

Realmente super patch notas importantes que vão mudar tudo o que você já sabe sobre Jogo Passe #PCGamePass pic.twitter.com/rSq4FhtO7i - PC Game Pass (@XboxGamePassPC) 10 de dezembro de 2021

A mudança também é pura marca, sem nada de novo no lado do serviço, o que significa que é simples se você já for assinante ou estiver pensando em mergulhar - tudo que você achava bom sobre o Xbox Game Pass para PC ainda é bom sobre o PC Game Pass.

Além disso, embora a Microsoft também tenha detalhado alguns jogos que virão para PC Game Pass, incluindo o seguinte:

Guerra Total: WARHAMMER III

Queda vermelha

STALKER 2: Coração de Chernobyl

Coração Atômico

Slime Rancher 2

A Plague Tale: Requiem

Starfield

Pupperazzi

Simulador de Troca de Órgão de Senhor da Guerra Espacial

Substituído

Somerville

Eiyuden Chronicle: Rising

Desprezo

Ele também confirmou furtivamente alguns jogos de longo prazo que chegarão ao serviço:

Sniper Elite 5

Simulador de pombo

Trek to Yomi

Jogo não anunciado da Hugecalf Studios

Sniper Elite 5 na verdade não foi revelado formalmente pela Rebellion ainda, mas está claramente a caminho e o estúdio claramente assinou com a Microsoft, então há algo mais pelo qual esperar.