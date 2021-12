Xbox Winter Games Fest está ao vivo, 36 demos jogáveis disponíveis até 21 de dezembro

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O Xbox está oferecendo outra longa tranche de demos para os jogadores experimentarem nas próximas semanas, lançando a coleção como parte de seu acordo ID @ Xbox e vinculando-se ao Game Awards, que vai ao ar hoje à noite (9 de dezembro).

As demos são partes do Winter Game Fest do Xbox e funciona da mesma maneira que o equivalente do Summer, mais reconhecível - você pode encontrar o demônio na loja do Xbox e baixá-los gratuitamente, com bastante tempo para experimentá-los antes. termina em 21 de dezembro.

Nesse ponto, você não poderá mais baixá-los e, embora ainda possa reproduzir demos baixados, alguns deles podem bloqueá-lo para impedi-lo de jogar. Comparado a uma demo que pode ser lançada algumas semanas antes do lançamento de um grande nome, estes são mais trabalhos em andamento.

Isso significa que eles não são necessariamente polidos para brilhar, mas você ainda deve ter uma noção clara de como eles são tocados e o tom que eles buscam. A lista completa de demos pode ser encontrada abaixo:

Apico (Whitethorn Digital / TNgineers)

(Whitethorn Digital / TNgineers) Aspire: Inas Tale (Untold Tales / Wondernauts Studio)

(Untold Tales / Wondernauts Studio) Deuses esquecidos astech (Lienzo)

astech (Lienzo) Melhor mês de todos! (Klabater / Estúdio de Produção de Vídeo e Cinema da Escola de Cinema de Varsóvia)

(Klabater / Estúdio de Produção de Vídeo e Cinema da Escola de Cinema de Varsóvia) Blacktail (o Parasight)

(o Parasight) Blind Fate: Edo no Yami (101XP / Troglobytes Games)

(101XP / Troglobytes Games) Coleção Breakers (QUByte Interactive)

(QUByte Interactive) Castelo da Costa (Klabater / Big Heart Productions)

(Klabater / Big Heart Productions) Chenso Club (Aurora Punks / Pixadome)

(Aurora Punks / Pixadome) Lixo da Morte (Lendas de Criação)

(Lendas de Criação) Demon Turf (Playtonic Games / Fabraz)

(Playtonic Games / Fabraz) Flewfies Adventure (Valorware LTD)

(Valorware LTD) Freshly Frosted (The Quantum Astrophysicists Guild)

(The Quantum Astrophysicists Guild) Grid Force - Mask of the Goddess (Playtra Games)

(Playtra Games) Josh Journey: Darkness Totems (QUByte Interactive / Província Studio)

(QUByte Interactive / Província Studio) Justiça é uma merda: recarregado (Samurai Punk)

(Samurai Punk) Kraken Academy !! (Companheiro de viagem / Happy Broccoli Games)

(Companheiro de viagem / Happy Broccoli Games) Lonesome Village (Ogre Pixel)

(Ogre Pixel) Loot River (straka.studio)

(straka.studio) Scanners de mente (Brave At Night / The Outer Zone)

(Brave At Night / The Outer Zone) Ninguém salva o mundo (Drinkbox Studios)

(Drinkbox Studios) Surto: memórias contagiosas (Dead Drop Studios)

(Dead Drop Studios) Viaduto: Rhythm Roadtrip (The Quantum Astrophysicists Guild / Studio Bean)

(The Quantum Astrophysicists Guild / Studio Bean) Princess Farmer (Whitethorn Games / Samobee Games)

(Whitethorn Games / Samobee Games) Raccoo Venture (QUByte Interactive / Diego Ras)

(QUByte Interactive / Diego Ras) Barco Espacial (Jogos Recombobulator)

(Jogos Recombobulator) Spacelines from the long out (Skystone Games / Coffeenauts)

long out (Skystone Games / Coffeenauts) Super Toy Cars Offroad (jogos Eclipse)

(jogos Eclipse) A perseguição de Ellen (Nick Silverstein)

(Nick Silverstein) The Darkest Tales (101XP / Trinity Team)

(101XP / Trinity Team) The Gardener and the Wild Vines (Finite Reflection Studios)

(Finite Reflection Studios) O Último Oricru (Koch Media / Prime Matter / GoldKnights)

(Koch Media / Prime Matter / GoldKnights) The Tale of Bistun (Black Cube Games)

(Black Cube Games) Tesouros do Egeu (Jogos Numskull / Undercoders)

(Jogos Numskull / Undercoders) Túnica (Finji / Isometricorp)

(Finji / Isometricorp) What Lies in the Multiverse (Untold Tales / Studio Voyager)

Essa é uma lista bastante robusta, incluindo alguns títulos realmente esperados como Túnica e Lixo da Morte, então vamos dar uma olhada neles. Você pode encontrar mais detalhes sobre algumas das demos no post do blog do Xbox, anunciando-as no início desta semana.