Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Microsoft lançou um novo recurso para seu serviço Xbox Cloud Gaming , também conhecido como xCloud, que supostamente melhora a clareza de seus jogos transmitidos.

O recurso é denominado Clarity Boost e, a partir de agora, só está disponível no navegador Edge .

A gerente do programa do Xbox, Milena Gonzalez, disse em um post no blog que o recurso oferece "a melhor aparência e sensação ao jogar jogos do Xbox na nuvem". e faz isso usando "um conjunto de melhorias de escala do lado do cliente para melhorar a qualidade visual do stream de vídeo."

Na prática, o recurso faz com que detalhes menores, como tijolos e grama, pareçam mais nítidos do que normalmente seriam durante o streaming. Não é uma mudança dramática, mas é uma diferença suficiente para que você queira ativá-lo.

Tom Warren experimentou o recurso no vídeo abaixo:

O Clarity Boost requer a versão Canary do Edge Browser. Canary é uma versão experimental noturna do navegador que permite aos usuários testar novos recursos antes de chegar ao vanilla Edge.

Se você não gosta de brincar com um navegador experimental, a Microsoft diz que o Clarity Boost estará disponível para todos os usuários do Edge "no próximo ano".

Nenhuma palavra sobre se o recurso acabará chegando a outros navegadores, obviamente é do interesse da Microsoft mantê-lo exclusivo do Edge, mas em teoria, ele poderia ser lançado com suporte mais amplo se houver demanda suficiente.