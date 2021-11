Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O Xbox seguiu a diversão de seu 20º aniversário ao vivo lançando outra (embora bem pequena) surpresa - seu sistema de jogos em nuvem vai ao ar para usuários de console em todo o mundo, expandindo-se do teste anterior que foi aberto apenas para Xbox Insiders.

Agora, desde que você seja um assinante do Xbox Games Pass Ultimate (não o nível mais barato do serviço de assinatura), você poderá jogar títulos selecionados do Games Pass em seu console sem a necessidade de download, permitindo que você experimente jogos sem se comprometer a qualquer tempo de espera ou espaço de armazenamento.

O lançamento não será instantâneo, e o Xbox avisa que levará algumas semanas para atingir todos os jogadores elegíveis nos 25 territórios iniciais, mas isso deve ser feito até o final do ano, pelos sons das coisas.

A principal vantagem disso para os usuários que ainda possuem um Xbox One é que eles podem usá-lo para experimentar alguns jogos que teoricamente são apenas para o Xbox Series X ou S - como The Medium ou Recompile, experimentando o que a próxima geração realmente parece (desde que sua internet seja boa).

A Microsoft diz que a lista de jogos qualificados se expandirá com o tempo, com o Flight Simulator chegando no início de 2022. Se você é proprietário de um console Xbox e está no Games Pass Ultimate, pode ser hora de dar uma olhada.