Sim, realmente existe um Gucci Xbox Series X

(Pocket-lint) - A Microsoft se juntou à casa de moda Gucci para nos trazer uma versão espalhafatosa e extremamente cara do Xbox Series X.

O console em si é estampado com um padrão de monograma cortado a laser com o qual os amantes da Gucci sem dúvida estão familiarizados. A Gucci diz que, neste caso, o motivo GG significa Good Game, assim como as iniciais dos designers.

O console vem em uma maleta rígida de transporte ou, mais precisamente, em uma elegante mala vintage Gucci. A caixa combina com os estilos usuais da marca, com exceção de algum texto em negrito em verde brilhante onde se lê XBOX de um lado e GOOD GAME do outro. O estilo certamente será divisivo, é um pouco louco, mas o preço também é assim.

O console vem embalado com dois controladores com listras azuis e vermelhas inspiradas na web House. No geral, o conteúdo da caixa é muito mais sutil do que a própria caixa de transporte.

Os compradores também receberão o Game Pass Ultimate incluído, mas se você puder gastar tanto em um console, duvidamos que isso seja muito significativo.

O Gucci Xbox Series X será lançado em 17 de novembro de 2021 em uma série limitada de 100 unidades. O preço pedido é de US $ 10.000 e cada console em uma pequena tiragem é numerado com destaque no chassi.