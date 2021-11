A Microsoft já está planejando um metaverso de jogos para o Xbox?

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O Facebook anunciou recentemente que vai all-in no conceito de metaverso e até mudou o nome de sua empresa para Meta . Agora, a Microsoft anunciou que está construindo sua versão de um metaverso para equipes e parece que também começou a pensar em jogos e entretenimento.

Durante uma entrevista à Bloomberg TV, o CEO da Microsoft, Satya Nadella, disse que sua empresa está basicamente considerando um metaverso de jogos para o Xbox. "Você pode absolutamente esperar que façamos coisas nos jogos", disse Nadella. "Se você considerar o Halo como um jogo, é um metaverso. O Minecraft é um metaverso, assim como o Flight Sim. Em certo sentido, eles são 2D hoje, e a questão é agora você pode levar isso para um mundo totalmente 3D, e planejamos fazer isso. "

Imagine Microsoft, Halo e Flight Sim como mundos totalmente 3D onde os jogadores podem explorar virtualmente usando fones de ouvido VR ou RA. Claro, o Microsoft Flight Simulator já tenta fazer isso um pouco - e até suporta VR (assim como o Minecraft) - mas Nadella parece estar prometendo algo muito mais aqui.

Um metaverso é essencialmente um mundo digital cheio de gêmeos digitais de pessoas, lugares e coisas - onde avatares de pessoas podem se reunir virtualmente para se comunicar, jogar e compartilhar em qualquer dispositivo. Nadella não disse quando a Microsoft entrará na corrida do metaverso para jogos, mas parece que algo está acontecendo.

No momento, porém, a empresa também parece focada principalmente em usos corporativos do metaverso, com avatares e espaços virtuais para reuniões de equipes.