Transmissão ao vivo da visão geral da campanha Halo Infinite: assista aqui

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Halo Infinite será lançado em 8 de dezembro de 2021, mas não sabemos muito sobre isso ainda - especialmente o modo de campanha.

A história não teve muito tempo de exibição nos mostruários do Xbox até agora, mas isso está prestes a mudar. Um stream dedicado está chegando mais tarde hoje e revelará mais sobre o elemento de campanha do próximo atirador.

Veja como vê-lo se desenrolar online.

343 Industries vai hospedar seu stream Halo Infinite a partir das 14h BST de hoje, segunda-feira, 25 de outubro de 2021. Aqui estão os horários para a sua região:

Costa Oeste dos EUA: 6h PDT

Costa Leste dos EUA: 9h EDT

Reino Unido: 14h BST

Europa Central: 15h CEST

Você pode assisti-lo através do vídeo embutido no topo desta página.

Como alternativa, você também poderá assisti-lo no canal do Xbox no YouTube.

"Aqui está um novo olhar sobre a campanha Halo Infinite que apresenta aos jogadores a verdadeira liberdade espartana na maior e mais aberta experiência de Halo de todos os tempos", diz a notícia no YouTube.

Top jogos PS4 2021: os melhores jogos PlayStation 4 e PS4 Pro que todo jogador deve ter Por Rik Henderson · 17 Abril 2021 Reunimos uma lista de jogos que vale a pena adicionar à sua biblioteca, com muitas pechinchas disponíveis também.

O jogo estará disponível a partir de 8 de dezembro, com acesso gratuito ao modo de campanha paga. Tudo estará no Xbox Game Pass desde o primeiro dia.