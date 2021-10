Xbox Series X finalmente tem um painel 4K

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Nada se compara a uma boa atualização de software para dar uma nova vida a um sistema operacional, e isso é tão verdadeiro para consoles de jogos quanto qualquer outro pedaço de tecnologia. O Xbox acaba de implantar uma boa atualização para seu próprio sistema, que se aplicará ao Xbox Series X e S, bem como ao Xbox One.

No entanto, seus benefícios não chegam a todos os sistemas. Por um lado, o Xbox Series X é o único que obtém uma nova resolução nativa para seu painel, produzindo em 4K em vez de uma versão aprimorada. Isso deve tornar mais nítido e legível se você estiver jogando em uma tela 4K.

Todos os consoles também possuem um novo recurso de modo noturno, que permite definir preferências para começar a escurecer a tela e, apenas nas Séries S e X, filtrar a luz azul quando você estiver jogando após um determinado horário todas as noites.

Este modo inclui um novo tema escuro para o painel. Também significa que você pode escolher o brilho (ou desligar totalmente) as luzes do Xbox no meio do controle e no console, o que é um pequeno toque que agradecemos.

Finalmente, um novo botão Quick Settings foi adicionado ao Xbox Guide, permitindo aos jogadores alternar certas configurações de acessibilidade sem a necessidade de sair do jogo para fazê-lo. Você pode ler sobre a atualização com mais detalhes no blog do Xbox sobre o assunto , para saber mais.

