(Pocket-lint) - Conforme anunciado há meses, Between Us está a caminho do Xbox Game Pass e agora finalmente temos uma data de lançamento. O jogo multiplayer de emergência chegará ao serviço em 14 de dezembro, bem a tempo para algumas travessuras durante as férias.

O jogo será gratuito para qualquer pessoa com uma assinatura ativa do Game Pass (embora seja importante lembrar que você também pode jogar de graça no celular).

No entanto, esse não é o seu único destino - o jogo também está chegando ao PS4 e PS5, embora sem o benefício de ser gratuito. Essa versão também será lançada no mesmo dia.

Curiosamente, o blog do PlayStation sobre o assunto menciona que a versão terá crossplay para que você possa jogar com amigos em vários dispositivos - espero que isso inclua o Xbox para um verdadeiro jogo cruzado.

No entanto, ainda não temos um preço, para estabelecer o quão bom os jogadores do Xbox estão realmente conseguindo com relação ao filme policial espacial. No entanto, sabemos que a versão para PlayStation terá cosméticos exclusivos com o tema Ratchet & Clank no futuro.

Se você nunca experimentou entre nós, isso significa que dezembro será a hora de começar. Esteja avisado, no entanto. Não leva muitas rodadas do jogo antes de você começar a perceber que as pessoas que você ama e confia estão na verdade trapaceando.