Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Como havia rumores apenas algumas semanas atrás , o Xbox anunciou novos tamanhos de armazenamento para as placas de expansão da Série S e Série X, feitas em parceria com a Seagate.

Análise da placa de expansão de armazenamento Seagate para Xbox Series X / S: tão pequena, mas tão poderosa

Tínhamos muitas evidências de que a menor das novas placas estava chegando, de 512 GB, mas também está sendo acompanhada por uma opção de 2 TB para aqueles que realmente querem espaços para seu console.

A unidade menor custa US $ 139,99, enquanto a versão maior é fixada em pesados US $ 399,99, e a opção menor agora está disponível para pré-encomenda no Walmart nos EUA, antes do lançamento em meados de novembro. Os varejistas no Reino Unido e na Europa, sem dúvida, também aparecerão em breve.

A unidade de 2 TB está aparentemente um pouco atrasada e, aparentemente, será lançada no início de dezembro, com pré-encomendas em novembro. Você pode encontrar detalhes completos sobre os novos cartões, incluindo instruções sobre como instalá-los, caso não tenha certeza disso, no blog do Xbox que os anuncia.

A notícia será uma dádiva para quem deseja expandir seu armazenamento, especialmente na ligeiramente restritiva Série S , mas não ficou entusiasmado com o preço do drive padrão de 1 TB. Dito isso, o cartão de 512 GB ainda dificilmente tem o preço do orçamento final do mercado.

Em comparação, não é muito difícil encontrar um SSD interno compatível com PS5 , com o dobro de armazenamento de 1 TB, mais um dissipador de calor de terceiros, pelo mesmo preço.